As autoridades canadianas estão a investigar três mortes e dois desaparecimentos que ocorreram ao longo deste mês numa autoestrada na província de Colúmbia Britânica, Canadá. Entre as vitimas mortais estava um casal e um homem que não foi ainda identificado devido às queimaduras sofridas. Estão também desaparecidos desde sexta-feira, dia 19 de Julho, dois adolescentes. A Real Policia Montada do Canadá acredita que as mortes possam estar relacionadas e lançou esta segunda-feira um retrato robô de um homem que foi alegadamente visto a falar com uma das vítimas.





Here is a closer look at the composite sketch of the person @BCRCMP would like to speak to in relation to the double homicide of Lucas and Chyna.





O primeiro caso ocorreu na semana passada entre dia 14 e 15 de Julho. Chynna Deese, uma americana de 24 anos, e o namorado Lucas Fowler, um australiano de 23 anos, foram mortos a tiro perto da carrinha com que viajavam. A polícia encontrou os corpos na berma da autoestrada conhecida como "estrada do Alaska" a poucos quilómetros de um importante ponto turístico, a fonte termal do rio Liard. Foram necessários três dias para identificar as vítimas.

Segundo o The Guardian, o casal teria embarcado numa viagem de carro de duas semanas pelo Canadá. Pelo caminho tiveram uma avaria na carrinha que os impediu de seguir viagem. Testemunhas afirmaram ter visto as vitimas a falar com um homem cuja descrição foi já divulgada pela policia através de um esboço.



As autoridades divulgaram as imagens de uma estação de serviço, local onde os dois turistas foram avistados pela última vez, no dia 13 de Julho.





Na passada sexta-feira, quatro dias depois da primeira ocorrência, surgiu um novo caso envolvendo dois jovens adolescentes que foram dados como desaparecidos depois de ser encontrada a carrinha onde os dois seguiam em direção ao local de trabalho.

O desaparecimento de Kam McLeod, de 19 anos e Bryer Schmegelsky, de 18 anos, ocorreu na pequena comunidade de Dease Lake a 500km do local onde foram encontrados os corpos de Fowler e Deese.

Na busca pelos jovens desaparecidos a polícia encontrou o corpo de um outro homem que fora queimado. A identidade não foi ainda descoberta mas as autoridades acreditam que se tratasse de um homem entre os seus 50 e os 60 anos e revelou um esboço do seu retrato e pediu ajuda para que fosse possível identificar a vitima.





#DeaseLake #EDivision(B.C.) - Update - Police seek public assistance in identifying deceased male in Dease Lake investigation









Alguns órgãos de comunicação social especulam que as mortes possam estar associadas a um só assassino ou que possam estar ligadas à Highway of Tears – um corredor de 720 quilómetros da Highway 16 entre as cidades de Prince George e Prince Rupert, Colúmbia Britânica, Canadá, que tem sido palco de inúmeros assassinatos e desaparecimentos desde 1970.