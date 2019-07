Os dois jovens anteriormente dados como desaparecidos pelas autoridades canadianas foram considerados suspeitos da morte de três pessoas depois de serem avistados esta terça-feira a norte da província de Saskatchewan no Canadá. A informação consta num comunicado feito pelas autoridades canadianas.

Kam McLeod, de 19 anos, e Bryer Schmegelsky, de 18 anos, desapareceram na passada sexta-feira, dia 19, na sequência do duplo homicídio de Lucas Fowler e Chynna Deese no início da semana. O carro onde os adolescentes seguiam foi encontrado a arder na mesma estrada, a 500km do local onde o casal foi morto a tiro. Durante as buscas pelos jovens foi encontrada uma terceira vitima a dois quilómetros do sitio onde se encontrava a carrinha de McLeod e Schmegelsky. O corpo pertencia a um homem entre os 50 e os 60 anos cuja identidade é desconhecida.

Segundo a Real Policia Montada do Canadá, McLeod e Schmegelsky foram vistos esta terça-feira a conduzir um Toyota RAV4 cinzento de 2011 no norte da província de Saskatchewan, Canadá. A polícia não revelou o local e a hora exata a que foram vistos.

Os recentes eventos alteraram o rumo da investigação e os dois adolescentes são agora procurados pelas autoridades canadianas e considerados suspeitos da morte do australiano Lucas Fowler, da sua namorada, Chynna Deese e do homem por identificar.

A polícia apela a que, caso os suspeitos sejam avistados, não haja qualquer tentativa de contacto uma vez que são considerados extremamente perigosos. Devem contactar-se de imediato as autoridades.

Continuam também as buscas pelo homem que foi alegadamente visto a falar com Fowler no local onde a carrinha avariou. A polícia lançou esta terça-feira um esboço do retrato do homem em questão.





We are asking the public that if you spot Kam McLeod or Bryer Schmegelsky to consider them as dangerous - take no actions – do not approach – and call 911 immediately. pic.twitter.com/RdhBNVr5im — BCRCMP (@BCRCMP) 23 de julho de 2019