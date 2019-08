Polícia encontra provas ligadas aos suspeitos de homicídio no Canadá

A polícia do Canadá encontrou "vários objectos directamente ligados" aos dois adolescentes suspeitos das mortes de um homem australiano, a sua namorada americana e um professor universitário canadiano. O par, Kam McLeod, de 19 anos e Bryer Schmegelsky, de 18 anos, ambos de Port Alberni, no Canadá, estão em fuga há quase três semanas, sem avistamentos confirmados desde 22 de julho.

As provas, sem detalhes revelados, foram encontradas nas margens do rio Nelson a nove quilómetros de Gillam, uma pequena comunidade no norte de Manitoba. A região era o centro da investigação na semana passada, antes da Real Polícia Montada do Canadá (RPMC) parar com as buscas.

No domingo, a RPMC enviou equipas de mergulho para o rio, depois de encontrar um barco a remos abandonado. No entanto, as buscas no rio, que é largo, rápido e alimenta várias barragens, foram em vão.

Os adolescentes foram dados como desaparecidos pela primeira vez a 19 de julho, depois do carro em que seguiam ter sido encontrado a arder perto de Dease Lake, Colúmbia Britânica. A viatura foi descoberta a dois quilómetros do local onde o corpo do professor universitário Leonard Dyck, de 64 anos, foi encontrado.

Dias mais tarde, a RPMC considerou os fugitivos suspeitos dos assassinatos de Chynna Desse, de 24 anos do estado norte-americano da Carolina do Norte e de Lucas Fowler, de 23 anos de Sydney, Austrália. Os homicídios ocorreram no dia 15 de julho a 500 quilómetros de onde Dyck foi encontrado, e Schmegelsky e McLeod foram acusados no dia 24 de julho.

As comunidades do norte do Canadá têm estado alerta desde que os suspeitos foram vistos em Saskatchewan e em Gillam, a 3 mil quilómetros de onde foram cometidos os homicídios. A polícia apela a que, caso os suspeitos sejam vistos, não haja qualquer tipo de contacto e avisem logo as autoridades.