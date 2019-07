A ativista russa dos direitos da comunidade LGBT Elena Grigorieva foi mortalmente esfaqueada, este domingo, em São Petersburgo, na Rússia . A mulher de 41 anos recebia regularmente ameaças de morte, denunciou-as à polícia mas nada foi feito para que fosse protegida pelas autoridades."Recentemente, [Elena] foi vítima de episódios de violência, sendo que era ameaçada de morte regularmente", revelou no Facebook, citado pela Reuters, o também ativista Dinar Idrisov, que garantiu conhecer a mulher assassinada. De acordo com o mesmo relato, Grigorieva e a sua advogada pediram que algo fosse feito no domínio da lei, "mas não houve reação visível" das autoridades.A própria polícia de São Petersburgo, segundo o portal RBC, confirmou ter conhecimento que Elena foi ameaçada várias vezes, mas que não parecia haver risco de vida – para as autoridades as ameaças vinham de casos de episódios de violência doméstica entre pessoas do conhecimento de Elena.Grigoryeva fazia campanha pelos direitos dos gays e também participou em protestos contra a guerra e a favor da libertação de presos ucranianos. O seu nome constava de uma lista publicada num site russo, bloqueado recentemente, que convidava as pessoas a vigiarem apoiantes dos direitos dos homossexuais As autoridades já detiveram um suspeito do crime: um homem da região de Bashkortostan.