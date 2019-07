Drones e cães empenhados nas buscas por suspeitos de homicídios no Canadá

As autoridades canadianas prosseguem as buscas pelos dois adolescentes suspeitos de homicídio Bryer Schmegelsky, de 18 anos, e Kam McLeod, 19. Os jovens foram vistos pela última vez na cidade de Gillam, Canadá. A policia acredita que os suspeitos tenham ido em direção a York Landing, Manitoba, que fica a 80 quilómetros do sitio onde foram vistos pela última vez. A polícia recorre a helicópteros, drones, cães e agentes armados na expectativa de encontrar os dois procurados.

Os fugitivos foram avistados pela última vez por um grupo de patrulha indígena sediado na região de Winnipeg. O grupo atuava junto de uma comunidade na fronteira com a cidade de Gillam quando avistou Schmegelsky e McLeod à procura de comida no lixo.

No domingo à noite, a Real Policia Montada do Canadá foi até York Landing para investigar a dica que receberam de que o par estava "na cidade ou perto da cidade de Gillam", de acordo com um tweet da RCMP.

Até às 11 da manhã de segunda-feira, a policia reportou que os menores não tinham ainda sido avistados e alertou os residentes para permanecerem dentro das suas casas. Porém, a Real Polícia Montada acredita que os fugitivos poderão ter deixado a cidade disfarçados, com a ajuda de um residente que desconhecia a sua identidade.

As autoridades têm procurado os fugitivos em casas de campo, cabanas e vias navegáveis. Nos últimos dias, a policia já recebeu mais de 200 indicações de pessoas que afirmaram ter informações sobre o paradeiro dos dois fugitivos. Em caso de avistamento, a policia relembra para não tentar abordar os jovens.

Bryer Schmegelsky e Kam McLeod são suspeitos de terem morto um casal, Lucas Fowler e Chyna Deese e são acusados da morte de Leonard Dyck, um homem de 64 anos.





All efforts are being made in York Landing to apprehend two individuals matching the description of the suspects. The safety of community members is our priority. We remind residents to stay inside & check all doors & windows to ensure they are closed & locked. #rcmpmb — RCMP Manitoba (@rcmpmb) 29 de julho de 2019





Pai de um dos suspeitos lança livro

Alan Schmegelsky, pai de Bryer Schmegelsky escreveu um livro intitulado "Bandeira Vermelha" que enviou aos repórteres.

Segundo Alan Schmegelsky, o livro de 132 páginas revela detalhes da sua vida marcada por inúmeros encontros com a policia e tribunais, realçando as repercussões que o "sistema falacioso" teve na vida dele e do filho.





Alan Schmegelsky

Schmegelsky diz não ter tido contacto com o filho entre os oito e os 16 anos, altura em que este viveu com a mãe em Victoria, Canadá. Os dois trabalharam juntos nas obras durante um verão inteiro. Recentemente, o pai do suspeito mostrou fotografias dessa altura à imprensa canadiana.

De acordo com o autor, o livro trata-se de uma romantização de eventos reais e ficciona alguns eventos. Alan não tem intenções de vender o livro, pretende autopublicá-lo durante esta semana.

Atualmente, Alan Schmegelsky diz não ter uma residência permanente, sendo que vive como sem-abrigo há cerca de dois anos na cidade de Victoria.