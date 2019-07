Os dois suspeitos de homicídio pelos crimes na autoestrada do Canadá foram mandados parar pela polícia numa operação STOP na passada terça-feira, dia 23 de julho. Segundo a imprensa canadiana, os jovens seguiam no carro que fora anteriormente identificado pela polícia – um Toyota RAV4 – quando uma patrulha de agentes em Manitoba mandou parar o veículo. Porém, depois de revistado o carro, a polícia mandou os suspeitos seguir viagem.





Um dos membros do grupo de patrulha indígena que revistou o carro dos suspeitos disse que Schmegelsky e McLeod afirmaram ser da Colúmbia Britânica. No carro, os guardas encontraram apenas mapas e equipamento de campismo. Não foram encontradas armas ou álcool – motivo pelo qual foi realizada a operação, uma vez que o álcool é proibido na zona onde decorria a operação STOP.

Na semana passada, a Real Polícia Montada do Canadá fez um comunicado em que revelava que os suspeitos Bryer Schmegelsky e Kam McLeod tinham sido avistados, divulgando as características do carro onde seguiam. No entanto, na altura em que foi divulgada a informação, não foi indicado o local exato onde os fugitivos foram vistos.

No mesmo dia da operação STOP, foi encontrado o veículo onde o par seguia. Os jovens queimaram o carro e abandonaram-no perto de Fox Lake, Bird, Manitoba.

Bryer Schmegelsky, de 18 anos, e Kam McLeod, 19, são procurados pela polícia canadiana há duas semanas na sequência da morte do Australiano Lucas Fowler, de 23 anos, da sua namorada, Chynna Deese, 24, e de Leonard Dyck, um professor na Universidade da Colúmbia Britânica, de 64 anos. Foram avistados pela última vez a 80 quilómetros de Gillam onde as buscas intensivas continuam.





RCMP resources remain in the Gillam area and will continue to conduct searches in high probability areas for any signs of the suspects. The search of remote areas is being conducted both on foot and in the air. #rcmpmb pic.twitter.com/3QCPrQ4Tpw