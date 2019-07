A 28 de novembro de 2009, Larry Ely Murillo-Moncada desapareceu. O jovem de 25 anos saiu de casa sem nada em sua posse, "descalço, sem meias, sem chave do carro", conta o The Independent. Na segunda-feira, dia 22, foi encontrado atrás de uma arca frigorífica de um supermercado em Iowa, EUA, onde trabalhava.





A descoberta foi feita em Janeiro deste ano mas o corpo só foi identificado esta segunda-feira devido ao estado de deterioração do cadáver. A autópsia feita ao corpo da vítima não revelou sinais de trauma, levando a crer aos investigadores criminais que a causa da morte foi acidental.

O corpo foi encontrado por trabalhadores do supermercado enquanto moviam prateleiras e congeladores no edifício após três anos do seu fecho. O local era, de acordo com os antigos trabalhadores, o sitio para onde iam quando faziam uma pausa.

Larry Ely Murillo-Moncada tinha 25 anos quando desapareceu. Segundo os pais, fugiu de casa alegadamente perturbado devido à medicação que tomava, agindo de forma irracional. Na noite do desaparecimento, a 28 de novembro de 2009, as condições meteorológicas eram extremas.

Porém, o jovem ter-se-á deslocado para o local onde trabalhava. As autoridades acreditam que Larry terá trepado para cima dos frigoríficos e caído sem querer cerca de três metros para o espaço por detrás da arca frigorífica, ficando encurralado entre o eletrodoméstico e a parede. É provável que nunca tenha sido encontrado devido ao ruído das arcas.