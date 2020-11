Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gordon Ramsay (@gordongram)

Ben Watkins, antigo participante da edição nortedo MasterChef Júnior EUA, morreu esta terça-feira, aos 14 anos, vítima de um cancro. O jovem tinha sido diagnosticado com um tumor raro no final de 2018.A morte de Ben foi anunciada pela família numa página que tinha sido criada para angariar fundos para o tratamento da doença oncológica do jovem. Ben era uma das seis únicas pessoas no mundo diagnosticadas com histiocitoma fibroso atípico. A página angariou cerca de 200 mil euros de um objetivo de 300 mil."Estávamos todos a torcer por um resultado diferente, mas os pulmões do Ben não conseguiam dar-lhe o ar que ele precisava para respirar", explicou o tio da criança em declarações ao Chicago Tribune.Na página de angariação de fundos pode ler-se: "O nosso Ben foi ter com a mãe esta tarde, depois de uma batalha de um ano e meio com o cancro. Depois de perder ambos os pais em setembro de 2017, ficámoss maravilhados com a força, coragem e amor pela vida do Ben. Ele nunca, nunca se queixava. O Ben era e vai ser para sempre a pessoa mais forte que alguma vez conhecemos. Quando partilhou com o mundo a sua doença rara, ele ficou de coração cheio pela inundação de amor de que foi alvo de todos os cantos do planeta, principalmente aqui na sua casa de Gary, no Indiana. Não temos palavras suficientes para agradecer a esta comunidade por nos suportarem enquanto família e por tudo o que fizeram por nós". No comunicado deixado na página pode ainda ler-se: "O Ben sofreu mais do que merecia nos seus catorze anos aqui na Terra, mas nós tiramos conforto do facto de o seu sofrimento ter terminado e que, no final, o Ben saiba que foi amado por tantas pessoas".Em 2017, Ben foi selecionado para o Masterchef Junior e, pouco depois de sua participação os seus pais foram encontrados mortos depois de um caso de violência doméstica, que culminou com um assassinato seguido de suicídio.A notícia foi também confirmada nas redes sociais pelo antigo apresentador do programa, o chef Gordon Ramsay. O apresentador escreveu no Instagram que se perdeu um "mestre da cozinha" (tradução literal de "masterchef"). "Era incrivelmente talentoso e um jovem ainda mais forte", acrescenta ainda Gordon Ramsay.