Ucrânia: Fotojornalista francês Antoni Lallican morto em ataque com drone

No total, 17 jornalistas foram mortos desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro 2022.
O fotojornalista francês Antoni Lallican, de 37 anos, foi esta sexta-feira morto num ataque de drone à sua viatura, quando estava em reportagem no Donbass, no leste da Ucrânia, anunciaram as organizações jornalísticas EFJ-IFJ e SNJ.
Ataque com drone mata fotojornalista francês na UcrâniaUkrainian Emergency Service via AP
Um jornalista ucraniano, Heorgiy Ivanchenko, ficou gravemente ferido no mesmo ataque, segundo as Federações Europeia e Internacional de Jornalistas (EFJ-IFJ) e o Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) francês, que indicaram que o ataque ocorreu hoje de manhã, pelas 07:20 TMG (08:20 de Lisboa).
Segundo outros jornalistas franceses no local, citados pelo diário francês Libération, Ivanchenko foi submetido a uma cirurgia e o seu estado de saúde estabilizou.
Os dois homens, que em diversas ocasiões trabalharam para o Libération, encontravam-se no mesmo veículo no momento do ataque, cujas circunstâncias exatas se desconhece.
No seu comunicado, a FIJ e o SNJ afirmaram que ambos estavam “a usar equipamento de proteção e um colete à prova de bala com a inscrição ‘Imprensa’” quando o veículo foi atingido por uma aeronave não-tripulada FPV (First-Person View, equipados com câmaras de vídeo que proporcionam uma experiência de voo “altamente imersiva”).
No total, 17 jornalistas foram mortos desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro 2022, segundo a FIJ. É a primeira vez que um repórter morre num ataque com um drone.
Na rede social X, o Presidente francês, Emmanuel Macron, enviou condolências à família de Antoni Lallican, “vítima de um ataque de drones russos”, e seus companheiros de trabalho, que dão testemunho da guerra “pondo a vida em perigo”.
