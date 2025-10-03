Ucrânia: Fotojornalista francês Antoni Lallican morto em ataque com drone

Sábado – Pense por si

No total, 17 jornalistas foram mortos desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro 2022.

O fotojornalista francês Antoni Lallican, de 37 anos, foi esta sexta-feira morto num ataque de drone à sua viatura, quando estava em reportagem no Donbass, no leste da Ucrânia, anunciaram as organizações jornalísticas EFJ-IFJ e SNJ.

Ataque com drone mata fotojornalista francês na Ucrânia
Ataque com drone mata fotojornalista francês na Ucrânia Ukrainian Emergency Service via AP

Um jornalista ucraniano, Heorgiy Ivanchenko, ficou gravemente ferido no mesmo ataque, segundo as Federações Europeia e Internacional de Jornalistas (EFJ-IFJ) e o Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ) francês, que indicaram que o ataque ocorreu hoje de manhã, pelas 07:20 TMG (08:20 de Lisboa).

Segundo outros jornalistas franceses no local, citados pelo diário francês Libération, Ivanchenko foi submetido a uma cirurgia e o seu estado de saúde estabilizou.

Os dois homens, que em diversas ocasiões trabalharam para o Libération, encontravam-se no mesmo veículo no momento do ataque, cujas circunstâncias exatas se desconhece.

No seu comunicado, a FIJ e o SNJ afirmaram que ambos estavam “a usar equipamento de proteção e um colete à prova de bala com a inscrição ‘Imprensa’” quando o veículo foi atingido por uma aeronave não-tripulada FPV (First-Person View, equipados com câmaras de vídeo que proporcionam uma experiência de voo “altamente imersiva”).

No total, 17 jornalistas foram mortos desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro 2022, segundo a FIJ. É a primeira vez que um repórter morre num ataque com um drone.

Na rede social X, o Presidente francês, Emmanuel Macron, enviou condolências à família de Antoni Lallican, “vítima de um ataque de drones russos”, e seus companheiros de trabalho, que dão testemunho da guerra “pondo a vida em perigo”.

