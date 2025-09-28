Sábado – Pense por si

Socorristas retiram residentes após ataque russo em Zaporizhzhia

Equipas de resgate retiraram moradores de um edifício atingido por drones e mísseis russos na região de Zaporizhzhia, na Ucrânia.

