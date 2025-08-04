Sábado – Pense por si

Zoo na Dinamarca pede doação de animais de estimação para alimentar os seus predadores

Débora Calheiros Lourenço
04 de agosto de 2025
Porquinhos-da-índia, coelhos, galinhas ou cavalos são os animais pedidos pelo jardim zoológico e que depois de serem mortos vão ser usados como alimentação.

O jardim zoológico de Aalborg, na Dinamarca, pediu à população que doe pequenos animais de estimação para servirem como alimento para os predadores. 

Instagram @aalborgzoo

Os responsáveis referiram que o objetivo é imitar a cadeia alimentar natural dos animais, "em prol do bem-estar animal e da integridade profissional", e garantem ainda que todos os animais de estimação serão "eutanasiados com cuidado" por uma equipa treinada. 

Numa publicação nas redes sociais do jardim zoológico é referido: "Se tem um animal saudável que precisa ser doado por vários motivos, sinta-se à vontade para doá-lo a nós". Na mesma publicação são dados exemplos de alguns dos animais que mais fazem falta à instituição, como porquinhos-da-índia, coelhos ou galinhas, mas também cavalos, que depois de serem mortos vão ser usados como alimentação.  

"Desta forma nada é desperdiçado, e garantimos o comportamento natural, a nutrição e o bem-estar dos nossos predadores", é ainda referido. 

A publicação é acompanhada por uma foto de um felino com os dentes à mostra e a boca bem aberta e um link para o site do jardim zoológico de Aalborg.

