Proibida observação de golfinhos na entrada do estuário do Sado em agosto

De acordo com o ICNF, "esta decisão resulta das conclusões do Estudo de Reavaliação da Capacidade de Carga de Observação de Cetáceos no Estuário do Sado e zona marinha adjacente, realizado em 2022, no qual são propostas medidas para proteção da população residente de roazes (Tursiops truncatus), que conta atualmente com 25 indivíduos".

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) anunciou hoje a interdição da observação de golfinhos na entrada do Estuário do Sado em agosto, "para mitigar os impactos negativos da atividade humana" na comunidade local de roazes.



DR

Segundo um comunicado divulgado hoje pelo ICNF, "é interdita a observação de golfinhos e a permanência de embarcações marítimo-turísticas e recreativas na entrada do Estuário do Sado" pelo terceiro ano consecutivo.

"No mês de agosto está também interdita a observação de cetáceos entre as 13:00 e as 15:00 na área do Estuário do Sado e zona marinha adjacente", acrescenta o comunicado.

De acordo com o ICNF, "esta decisão resulta das conclusões do Estudo de Reavaliação da Capacidade de Carga de Observação de Cetáceos no Estuário do Sado e zona marinha adjacente, realizado em 2022, no qual são propostas medidas para proteção da população residente de roazes (Tursiops truncatus), que conta atualmente com 25 indivíduos".

"Estas medidas excecionais, que vigoram durante o mês de agosto, têm como principal objetivo reduzir a perturbação associada ao elevado número de embarcações e assegurar a movimentação dos animais na entrada do estuário, contribuindo assim para a proteção da população de golfinhos roazes do Sado", justifica o ICNF.

O comunicado esclarece ainda que a "atividade de observação de cetáceos continuará a ser permitida com exceção dos locais e períodos acima indicados".

Segundo informação de um operador turístico, há "cerca de 30 embarcações de diversas empresas licenciadas para observação de golfinhos no estuário do Sado, mas há outras a operar que não estão devidamente licenciadas".