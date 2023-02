Dia de São Valentim? Índia mandou abraçar vacas

O Conselho do Bem-Estar Animal da Índia propôs na semana passada que o dia 14 de fevereiro, data em que o Ocidente celebra o Dia dos Namorados ou de São Valentim, sirva para assinalar outra coisa: o amor pelas vacas.







A vaca é um animal celebrado na Índia, sendo considerada sagrada pelos hindus, que compõem 80% da população do país. Comer ou matar uma vaca é considerado pecado. O comunicado do Conselho mostra isso mesmo: "Tendo em conta os imensos benefícios da vaca, abraçar vacas irá trazer riqueza emocional e por isso aumentar a nossa felicidade coletiva e individual. Assim sendo, todos os amantes de vacas também podem celebrar o 14 de fevereiro como o dia do Abraço às Vacas sabendo a importância da mãe vaca e tornando a vida feliz e cheia de energia positiva."Quatro dias depois do comunicado, a 10 de fevereiro, foi emitida a ordem de celebração deste dia.A ideia foi alvo de troça nas redes sociais, cartoons e motivo de piadas na televisão sobre a importância do consentimento.Numa peça, um jornalista da NDTV foi atrás de vacas na tentativa de as abraçar - sem sucesso.Um líder religioso, Swami Giri, celebrou o Dia do Abraço às Vacas na mesma. "Este dia é celebrado como o Dia de São Valentim e somos contra porque isso não cria compaixão, nem afeto, nem afinidade, nem amor, só cria luxúria. É por isso que protestamos contra ele e apelamos a que se celebre o dia do Abraço às Vacas", defendeu, citado pela agência noticiosa ANI.Nas regiões rurais, segundo a NDTV, os casais são agredidos no dia de São Valentim, por pessoas que consideram a data "imoral".