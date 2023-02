Beber café ao lado de um réptil? Aqui pode

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Na Malásia, abriu um café amigo de animais em que as grandes estrelas são répteis. No estabelecimento de Yap Ming Yang, pode encontrar cobras e lagartos, e o dono espera que estes sejam tão amados como os mais comuns cães e gatos.





Tópicos malásia répteis

Dragões barbudos, lagartixas-leopardo e cobras-do-milho podem ser encontradas em tanques de vidro no café de Yap Ming Yang.No seu café Dekori, nos arredores de Kuala Lumpur, o proprietário diz apresentar espécies comummente criadas no país."As pessoas só querem saber de animais felpudos, gatos, cães, e esquecem-se sempre dos répteis e das cobras", lamenta Yap à Reuters. Formou-se em ciências do ambiente e estuda répteis."Por isso espero mostrar ao público o quão interessantes eles são, e podemos fazer com que olhem de maneira mais positiva para os répteis e outros animais menos amados", frisa à agência noticiosa.