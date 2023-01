Sete dias para reforçar a relação

Está provado: casais que trabalham os dois e têm filhos quase que não falam e mal se veem. Só estão juntos na mesma sala 10% do tempo e apenas falam um com o outro cerca de 35 minutos por semana. Sobre o quê? As crianças, as contas para pagar e os eletrodomésticos avariados. Parece-lhe familiar? Foi o que concluiu um estudo do Centro Sloan para Famílias Trabalhadoras da Universidade da Califórnia, nos EUA, que filmou 30 famílias de Los Angeles durante uma semana. E com o qual me identifico.