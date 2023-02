Escolas no México implementam 'mesas bicicleta' para alunos queimarem calorias

Uma escola em Monterrey, no México, decidiu trocar as tradicionais mesas de sala de aula por umas com pedais de bicicleta incluídos para que os alunos possam melhorar a sua saúde.





A medida faz parte de um projeto-piloto implementado no país que tem como objetivo combater a obesidade. Este estabelecimento de ensino tem já duas salas de aulas com "mesas bicicletas" mas a ideia é que cheguem a todos os alunos."Quando estamos fisicamente ativos temos mais facilidade em manter o foco, é realmente incrivel", garante Reimy Rodriguez, um aluno de 13 anos.No país, segundo a Reuters, estima-se que um terço da população tenha excesso de peso o que faz com que o México tenha de lidar com uma taxa de obesidade alarmante. Os números apontam ainda que cerca de 8% das crianças com menos de cinco anos esteja já em situações preocupantes e que, nas crianças dos cinco aos 11 anos, a percentagem passe para os 19%.Sanjuanita Garcia, diretora do estabelecimento de ensino, garante que com a pandemia muitos dos estudantes desenvolveram "níveis altos de ansiedade e obesidade" pelo que espera que este projeto possa ser verdadeiramente revolucionário para a comunidade.