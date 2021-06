123 dias depois, Viktoria e Alexandr desistiram das algemas e do namoro

123 dias depois, Alexandr Kudlay e Viktoria Pustovitova decidiram que não conseguiam viver mais algemados um ao outro. Um par de algemas tinha sido a alternativa encontrada pelo casal ucraniano para tentar salvar a relação que foi terminada e retomada várias vezes, mas acabou por separá-los de ver.





O casal de Kharkiv decidiu algemar-se um ao outro no dia de São Valentim, documentando de seguida a experiência nas redes sociais. Faziam tudo juntos, detalha a agência Reuters: desde ir à loja a fumar. O único intervalo surgia quando iam à casa-de-banho ou tomavam duche.

Viktoria Pustovitova resistiu à ideia de se algemarem, mas chorou ao relatar a última separação. "Penso que vai ser uma boa lição para nós, para outros casais ucranianos e casais no estrangeiro, para não se repetir", afirmou.

Viktoria Pustovitova disse ter sentido mais falta do espaço pessoal, apesar de sentir que o namorado não lhe deu atenção suficiente quando estavam algemados.



"Ficámos juntos o dia todo, não recebia atenção do Alexandr porque estávamos sempre juntos. Ele não me disse 'tenho saudades tuas' e eu gostava de ter ouvido isso", afirmou a esteticista de 29 anos.



Alexandr Kudlay não se arrependeu de recorrer às algemas, por estas o terem ajudado a perceber que ele e a namorada não pensavam da mesma maneira. "Não estamos no mesmo comprimento de onda, somos completamente diferentes", explicou o vendedor de carros de 33 anos.



Agora, o casal planeia vender as algemas num leilão online e doar parte do dinheiro a uma instituição de caridade.

Retiraram as algemas enquanto eram filmados pelos canais de televisão ucranianos e um representante de um livro de recordes da Ucrânia disse que nenhum casal tinha conseguido um feito semelhante.

Na última fotografia partilhada no Instagram, onde contam com mais de 7 mil seguidores, vê-se o casal afastado e a olhar para o chão.