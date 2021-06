Jornal do Dubai usa foto de Sócrates para ilustrar condutor da Uber

Notícia é sobre as emissões de carbono dos carros Uber. Na montagem surge a fotografia do antigo primeiro-ministro português.

Um dos maiores jornais do Dubai, o Gulf News, fez uma notícia sobre emissões de carbono dos carros Uber e ilustrou a infografia com a imagem de José Sócrates.





"Welcome Tony, tap to start taking rides" ("Bem-vindo, Tony, clique para começar a viagem"), pode ler-se junto à imagem do condutor que é José Sócrates.A notícia do jornal do Dubai refere que os serviços de "Ride-hailing" têm aumentado as emissões climáticas em que cada viagem causa mais 69% gases de efeito de estufa.