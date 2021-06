Morreu o patriarca da família Chana. Tinha 38 mulheres, 89 filhos e 36 netos

As versões sobre o número de membros que tinha a família de Ziona Chana são várias, mas certo é que este homem era o patriarca da maior família do mundo, pelo menos de acordo com o programa especialista em acontecimentos e factos insólitos, Ripley’s Believe it or Not. Ziona Chana morreu no domingo, no estado de Mizoram, Leste da Índia, aos 76 anos.