O que pode ver na televisão este Natal

Prefere os clássicos, os novos filmes de animação ou os circos? Neste Natal vai haver opções para todos os gostos: saiba o que pode ver na televisão.

CMTV

No dia 24 e 25 de dezembro, a programação será dedicada ao Natal com reportagens e novos formatos. Os programas da manhã – GPS, SÁBADO Viajante e Aquela Máquina – são dedicados ao Natal e regressa o programa Prato da Casa. Na manhã dos dois dias, Toy e Teresa Guilherme recordam as memórias do Natal com Maya.

Além do Grande Jornal da Noite e do Grande Jornal da Tarde, pode ainda assistir à Investigação SÁBADO que conta a história de Denis e de Anna, uma mãe e um filho separados pela guerra. O jovem fugiu para a Geórgia mas quer viver em Portugal. Serão ainda transmitidas reportagens sobre a luta de uma jovem com cancro, outra sobre Marta, que sobrevive com duas balas na cabeça, e uma outra sobre as origens dos presépios. O Reportagem CM será dedicado à rainha Isabel II.



RTP

A manhã e a tarde de dia 24 são marcadas pela Festa de Natal. Antes de jantar, começa às 16:56 o Festival Monte Carlo: Os Melhores Números de Circo dos Últimos 10 Anos.



Já depois do Telejornal a aposta continua no circo, mas desta vez no Circo de Natal de Vitor Hugo Cardinali. Para terminar a noite, um filme: às 23:53, Vidas de Cão é uma comédia romântica em que doze pessoas se cruzam e, apesar de não terem muitas coisas em comum, o seu amor pelos seus animais vai criar um laço inesperado.



No dia 25, antes da Missa de Natal, passa o Festival Eurovisão Júnior da Canção e às 11:43 pode ver a peça de teatro musical O Corcunda de Notre Dame, uma história sobre justiça, amizade e amor que apela à aceitação da diferença.





A tarde é marcada pela transmissão de um programa clássico de Natal, o Natal dos Hospitais.Às 21:00 pode ouvir a mensagem de Natal do primeiro-ministro e depois ver uma gala especial do The Voice Portugal. Para terminar o fim de semana pode ver Um Amigo Extraordinário (0h06), um filme baseado na amizade entre Fred Rogers e Lloyd Vogal.Na SIC o dia 24 é marcado por filmes desde bem cedo: às 5:40, começa Bráulio e o Mundo dos Gatos, um filme de animação de 2018, que acompanha a história de Bráulio na procura pela Gatópia, o lugar onde todos os gatos são felizes. A manhã continua com uma estreia: Trolls Especial de Natal, onde pode ver estas pequenas criaturas animadas a prepararem a sua primeira troca de presentes às 7:15.Já depois do almoço pode voltar ao sofá para a estreia de Um presente do Gato Bob, o filme de 2020 que conta a história de um músico de rua e do seu gato. De seguida, pode ver o clássico drama histórico Ben-hur.A tarde termina com Paulo, o Apóstolo de Cristo, um drama sobre a história de Paulo e Lucas na construção da Igreja.A seguir ao Jornal da Noite é hora de clássicos. O primeiro a entrar em cena é Sozinho em Casa, o filme de 1990 que dispensa apresentações e não pode faltar no Natal, e de seguida chega Beethoven Salva o Natal. Esta comédia de 2011 junta um elfo do Pai Natal perdido a um cão e uma criança norte-americana e dá-lhes uma missão: salvar o Natal.Já de madrugada, às 3:00 da manhã, pode aproveitar para conhecer a história inspiradora de Ruth Bader Ginsburg, a primeira mulher judia a ocupar um cargo no Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos. Uma Luta Desigual relata as dificuldades que ultrapassou por ser mulher, mãe e judia para conseguir chegar ao cargo.A manhã de 25 é reservada para o circo de Monte Carlo e os filmes só regressam depois do almoço. Às 14:00 pode ver A Vida Secreta Dos Nossos Bichos 2, o filme de animação de 2019 dos criadores do Gru Maldisposto 1 e 2. Esta sequela conta a forma como o cão Max quer proteger o mais recente membro da família. Uma nova personagem, Rosster, vai ser a peça fundamental para o equilíbrio necessário.De seguida pode ver Quebra Nozes, a Verdadeira História. O filme de 2010 é sobre um quebra-nozes de madeira que ganha vida na Noite de Natal e que faz Mary e o seu irmão Luke embarcar numa nova aventura. A tarde acaba com a versão de 2019 de Mulherzinhas, um romance que retrata a educação feminina na época da Guerra Civil Americana numa viagem sobre o significado do amor, virtude e emancipação.Depois do jantar continuam os clássicos com Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque. Para terminar o Dia de Natal é transmitido Jardim Secreto, sobre um sítio que se torna um refúgio para duas crianças.



TVI

A programação de Natal da TVI vai-se manter muito semelhante à dos outros fins de semana. Dia 24 de manhã, pode ver o Dois às 10 e às 14:46 Conta-me com Carlos Moedas, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, como convidado.



O programa Em Família vai ser dedicado ao Natal. Já depois do jantar pode ver mais um episódio de Festa é Festa e uma edição especial de Big Brother.



À 1h pode ver A Consoada, um filme em que um avião que tem como destino Lisboa acaba desviado para Beja e estraga os planos para o Natal dos seus passageiros.



O dia 25 segue com a programação habitual: os clássicos O Bando dos Quatro, Inspetor Max e Querido, Mudei a Casa, de manhã antes da missa. Somos Portugal preenche a tarde. A noite conta com Big Brother.