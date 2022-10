Em Santarém, prova-se o país todo

É a mais antiga, mas não estagnou: a Feira da Gastronomia regressa à Casa do Campino de 21 de outubro a 1 de novembro e, além das tradicionais tasquinhas regionais, artesãos e música, traz chefs com estrelas Michelin.

Com o objetivo de duplicar os visitantes, a 41ª edição do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém apresenta-se, de novo na Casa do Campino, num formato renovado, com o chef Rodrigo Castelo como curador para a gastronomia e o sommelier Rodolfo Tristão para os vinhos: há petiscos até €6, de chefs de renome, e banquetes criados por responsáveis de restaurantes com estrela Michelin.