9 planos para o fim de semana: música em Porto Covo, petiscos na Ericeira e um festival em Matosinhos

Para este fim de semana, sugerimos-lhe, entre outras propostas, um jantar especial na Ericeira, uma peça de teatro em Lisboa, concertos em Porto Covo, um festival em Matosinhos e Anitta em Algés.

A banda portuguesa Da Weasel atua sexta-feira à noite no festival MEO Marés, em Matosinhos, num dia dedicado ao hip-hop, com Plutonio e Dealema também no cartaz

A banda portuguesa Da Weasel atua sexta-feira à noite no festival MEO Marés, em Matosinhos, num dia dedicado ao hip-hop, com Plutonio e Dealema também no cartaz Sérgio Lemos / Sábado

1. O Festival Músicas do Mundo (FMM), que junta artistas nacionais e internacionais, tem início esta sexta-feira, 17, em Porto Covo, no município de Sines. Os primeiros concertos ficam a cargo de Bruno Pernadas (Portugal) e TC & The Groove Family (Reino Unido), que atuam às 21h e 22h30, respetivamente.

Na próxima segunda-feira, 20, o festival desloca-se para a cidade de Sines, onde vai permanecer até 25 julho. Até lá, estão previstas atuações de bandas e artistas como Momi Maiga (Senegal), Tablao de Tango (Argentina), Filipe Sambado (Portugal) e Julian Marley & The Uprising (Jamaica / Reino Unido). Há vários concertos de entrada livre e a programação completa pode ser consultada aqui.

2. No sábado, 18, a partir das 19h, o Emme on Fire, restaurante ao ar livre do hotel Immerso, na Ericeira, recebe um jantar especial, dedicado ao atum rabilho. O chef Alexandre Silva, consultor gastronómico do Immerso, e o chef Paulo Alves - que conquistou, em 2022, a primeira estrela Michelin do restaurante Kabuki Lisboa e é atualmente responsável pela barra de sushi do restaurante Praia no Parque - criaram juntos um menu exclusivo de sete momentos, com o fogo a assumir um papel central. A experiência custa €85 euros por pessoa, sem bebidas incluídas.

3. Organizado pela editora Príncipe Discos, o Sunset Príncipe acontece no domingo, 19 de julho, entre as 15h e as 23h, na Quinta Mira Rio (na Caparica, no município de Almada), com direito a serviço de bar, jardim, piscina e atuações de artistas como DJ Marfox, DJ Nigga Fox, DJ Firmeza, Nídia, DJ Maboku e dos coletivos Tia Maria (DJ Danifox & DJ Lycox), RS Produções (DJ Narciso, Nuno Beats, DJ Lima & DJ Nulo) e TLS Produções (Diiony G & Helviofox). Os bilhetes custam entre €15 e €25.

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4. Em Leça da Palmeira, Matosinhos, também há música ao vivo para ouvir este fim de semana. O festival MEO Marés começa esta sexta-feira, 17 de julho, e propõe três dias de concertos, até domingo, 19. No dia de arranque, a música está a cargo de Bandidos do Cante, Elisa, Carolina Torres (DJ set), Myke Towers, Plutonio, Dealema e Da Weasel - um dia, portanto, mais indicado para apreciadores de hip-hop e música portuguesa.

No sábado, 18, um dia mais voltado para famílias e público pop, atuam Bluay, Joana Almeirante, Diogo Piçarra, Vizinhos, James e Seal. Já no domingo, o festival encerra com atuações de Kiko is Hot (DJ set), Deixem o Pimba em Paz, Edmundo Inácio, Soraia Ramos, Calema, Ozuna e Danny Ocean. Os bilhetes diários para domingo já estão esgotados mas ainda há bilhetes diários disponíveis para sexta-feira e sábado (€53,69) e passes gerais disponíveis por €107,38.

5. Depois de passar pelo Teatro do Bairro, a peça Rei Lear vai estar em cena no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, até 26 de julho. Com produção da Ar de Filmes, o espetáculo, encenado por António Pires, a partir da tradução de Álvaro Cunhal da obra de William Shakespeare, retrata a “relação entre poder, família e decadência”. Atores como Adriano Luz, André Ramos, Carolina Campanela, Cláudio da Silva, Crista Alfaiate e Dinarte Branco integram o elenco. Este fim de semana há sessões agendadas para sexta-feira, sábado e domingo, e os bilhetes custam entre €19 e €26.



O espetáculo Rei Lear” vai estar em cena no Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, a partir de 15 de julho Miguel Bartolmeu

6. A cantora brasileira Anitta, que acaba de lançar disco Equilibrium - inspirado na espiritualidade afro-brasileira - vai atuar no Passeio Marítimo de Algés, no concelho de Oeiras, este sábado. O concerto especial acontece no âmbito do projeto Ensaios da Anitta – Cosmos, cujo alinhamento inclui alguns dos maiores êxitos da artista, com arranjos carnavalescos. O espetáculo começa às 18h e os bilhetes custam entre €64 e €160.



A cantora Anitta vai atuar no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, a 18 de julho Drew Gurian/Invision/AP

7. A par dos menus de degustação, o restaurante Feitoria (premiado com uma estrela Michelin), no interior do Altis Belém Hotel & Spa, em Lisboa, passou a ter uma seleção “À la Carte”. Pensadas pelo chef André Cruz, as novas propostas dão protagonismo ao peixe da costa portuguesa: grãozada de bacalhau (€27), fragateira de peixe da nossa costa (€35) e açorda de peixe (€46) são algumas das opções.



O Feitoria passou a ter uma seleção “À la Carte” DR

8. Em Viseu, o festival Que Jazz é Este promove este sábado, 18 de julho, um concerto da cantora e compositora brasileira Maria Luiza Jobim. A artista, filha de Tom Jobim e que editou este ano um álbum intitulado Rosa no Céu, apresenta-se às 21h30 no Parque Aquilino Ribeiro. O concerto é de entrada livre mas é sugerido um donativo de €5.

9. A 48ª edição do festival Citemor regressa esta sexta-feira, 17, e prolonga-se até 8 de agosto, entre Coimbra e Montemor-o-Velho, com uma programação que inclui peças teatro, espetáculos de dança, performances, música, cinema, videoarte e artes visuais, e que conta com a presença de artistas nacionais e internacionais.

Esta edição arranca esta sexta-feira, às 21h30, no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, com a apresentação da peça Dressing Room, de Lígia Soares. No acesso a todos os espetáculos é o espetador que define o preço do bilhete.