Um ensaio com... Bruno Pernadas: "Granda jarda", entre pop, jazz e auto-tune

11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Acompanhámos os ensaios do músico português que vai começar a apresentar esta semana o seu novo álbum, "Unlikely, Maybe", na Culturgest (Lisboa) e no Auditório de Espinho.
São 17h40 de uma terça-feira, 10 de fevereiro, e numa das salas de ensaios e captação de som dos estúdios Louva-a-Deus, no número 214 da Estrada da Luz, em Lisboa – um projeto idealizado pelos músicos Afonso Cabral (presente nesta tarde) e Francisca Cortesão - está encapsulado o motivo pelo qual Bruno Pernadas é uma espécie de Objeto Musical Não Identificado (porque particularíssimo) da música portuguesa.