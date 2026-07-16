Novo álbum revela canções inéditas de David Bowie. Já se pode ouvir uma delas, 'I Want Your Love'

David Bowie fotografado em 1983, em Frankfurt, na AlemanhaFryderyk Gabowicz/picture-alliance/dpa/AP Images
Dez anos depois da morte do "camaleão do rock", ainda há música nova de David Robert Jones (1947-2016), mais conhecido pelo nome artístico David Bowie, por descobrir? Há, pois.
Esta quarta-feira, os representantes legais que gerem o espólio e património do cantor e músico britânico anunciaram que a 18 de setembro será editado um disco com "dez temas inéditos" que Bowie nunca revelou, gravados em 1965. Um desses temas que permanecia desconhecido dos fãs até agora foi revelado como single esta quarta-feira. Chama-se I Want Your Love e pode ouvi-lo aqui:
Intitulado David Bowie - The Shel Talmy Recordings, o álbum é descrito como "a coleção mais completa de faixas gravadas por um David Bowie em começo de carreira com o produtor lendário dos anos 1960 Shel Talmy, mais conhecido pelos êxitos pioneiros que gravou com os The Who e os The Kinks".
A versão em vinil contará com seis temas inéditos e a versão em CD e formato digital, dez. Nas gravações originais, David Bowie contou com os préstimos de músicos como Jimmy Page, "à época um guitarrista freelancer de estúdio" e que viria a tornar-se uma lenda nos Yardbirds e nos Led Zeppelin, e Nicky Hopkins, pianista que tocou com os The Rolling Stones, The Beatles, The Who e Jeff Beck.
Segundo noticia a BBC, entre as restantes canções inéditas estão temas intitulados Cupid, Leave Her to Me, You Gotta Tell Her, Certain Woman, Today, I Live in Dreams e I Do Believe I Love You. A compilação inclui ainda outros temas já editados, como Can't Help Thinking About Me, Do Anything You Say, You've Got a Habit of Leaving e Baby Loves That Way.
Todas as gravações que integram esta compilação foram feitas quatro anos antes de, em 1969, Bowie lograr o seu primeiro sucesso na indústria musical britânica com a canção Space Oddity, que viria a integrar o segundo álbum do músico, homónimo, lançado no mesmo ano e sucessor do disco de estreia (também este homónimo mas lançado em 1967).