Sábado – Pense por si

GPS

O concerto no Marés e os planos de futuro: um ensaio com... Da Weasel

Quatro anos depois de voltar aos palcos, a banda prepara agora, para 17 de julho, um concerto com orquestra em Matosinhos. Acompanhámos os preparativos e falámos com eles sobre o futuro.

Capa da Sábado Edição 23 a 29 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 23 a 29 de junho
As mais lidas GPS
Gonçalo CorreiaSérgio Lemos (Fotografias) 30 de junho de 2026 às 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google
"Pacman" (Carlão) e Virgul, as duas vozes marcantes dos Da Weasel, num ensaio da banda em Almada
"Pacman" (Carlão) e Virgul, as duas vozes marcantes dos Da Weasel, num ensaio da banda em Almada Sérgio Lemos

“Eu avisei”, atira Virgul, sorridente. Acaba de chegar à Casa Amarela - Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, no Laranjeiro, em Almada, “a toca da Doninha”, onde ensaia o grupo que o cantor integra com Pacman (voz), Jay (baixo), Quakas (guitarra), Guillaz (bateria) e DJ Glue (DJ e scratches).

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

O concerto no Marés e os planos de futuro: um ensaio com... Da Weasel