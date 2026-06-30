O concerto no Marés e os planos de futuro: um ensaio com... Da Weasel

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Quatro anos depois de voltar aos palcos, a banda prepara agora, para 17 de julho, um concerto com orquestra em Matosinhos. Acompanhámos os preparativos e falámos com eles sobre o futuro.
“Eu avisei”, atira Virgul, sorridente. Acaba de chegar à Casa Amarela - Centro Cultural e Juvenil de Santo Amaro, no Laranjeiro, em Almada, “a toca da Doninha”, onde ensaia o grupo que o cantor integra com Pacman (voz), Jay (baixo), Quakas (guitarra), Guillaz (bateria) e DJ Glue (DJ e scratches).