"Lucky": uma boa série de verão com a força da natureza Anya Taylor-Joy

O quão sortuda é mesmo Lucky? Essa é a pergunta que se faz durante parte da nova minissérie da Apple TV, que adapta um romance que teve relativo sucesso em 2021, graças àquela coisa muito norte-americana de um livro começar a fazer parte de listas de recomendações que espelham boas estratégias de marketing. É uma forma de dizer que quem teve sorte foi mesmo a autora, Marissa Stapley, ainda mais quando vê a sua obra aadaptada a televisão por duas pessoas muito habilidosas, que já faziam parte da família Apple TV, Jonathan Tropper (criador da série Amigos e Vizinhos) e Cassie Papas (produtora e argumentista de Silo). Os dois primeiros episódios ficam disponíveis esta quarta-feira, dia 15, os restantes cincos chegarão a um ritmo semanal, sempre naquele dia da semana.