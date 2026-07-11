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"Lucky": uma boa série de verão com a força da natureza Anya Taylor-Joy

De regresso à televisão, a estrela de "Gambito de Dama" encontrou um papel que lhe assenta que nem uma luva, numa nova minissérie de sete episódios da Apple TV. Estreia quarta-feira, 15 de julho.

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André Almeida Santos 11 de julho de 2026 às 08:00
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Com o FBI e um grupo de mafiosos à perna, Anya Taylor-Joy tem de revelar as manhas mais criativas para escapar de quem a persegue
Com o FBI e um grupo de mafiosos à perna, Anya Taylor-Joy tem de revelar as manhas mais criativas para escapar de quem a persegue D. R.

O quão sortuda é mesmo Lucky? Essa é a pergunta que se faz durante parte da nova minissérie da Apple TV, que adapta um romance que teve relativo sucesso em 2021, graças àquela coisa muito norte-americana de um livro começar a fazer parte de listas de recomendações que espelham boas estratégias de marketing. É uma forma de dizer que quem teve sorte foi mesmo a autora, Marissa Stapley, ainda mais quando vê a sua obra aadaptada a televisão por duas pessoas muito habilidosas, que já faziam parte da família Apple TV, Jonathan Tropper (criador da série ) e Cassie Papas (produtora e argumentista de ). Os dois primeiros episódios ficam disponíveis esta quarta-feira, dia 15, os restantes cincos chegarão a um ritmo semanal, sempre naquele dia da semana.

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