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Em "Macbeth", os SillySeason enfrentam "o monstro sagrado Shakespeare". À maneira deles, claro

O coletivo SillySeason criou uma versão contemporânea da tragédia de Shakespeare. Com conteúdo multimédia e luzes néon, interpelam o presente. Para ver no Capitólio, em Lisboa, de 21 a 25 de julho.

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Em 'Macbeth', os SillySeason enfrentam 'o monstro sagrado Shakespeare'. À maneira deles, claro
Sofia Parissi 12 de julho de 2026 às 08:00
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O espetáculo tem direção e criação de Cátia Tomé, Ivo Saraiva e Silva e Ricardo Teixeira
O espetáculo tem direção e criação de Cátia Tomé, Ivo Saraiva e Silva e Ricardo Teixeira Alípio Padilha

"Vêm cá testemunhar alguma coisa? Posso ser eu? Posso ser eu que vocês testemunham?", ouve-se nos primeiros minutos desta versão de Macbeth, que estreia a 21 de julho, no Capitólio, em Lisboa, depois de ter sido apresentada, em antestreia, no Teatro Cine de Gouveia, em maio.

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