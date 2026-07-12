Em 'Macbeth', os SillySeason enfrentam 'o monstro sagrado Shakespeare'. À maneira deles, claro

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
O coletivo SillySeason criou uma versão contemporânea da tragédia de Shakespeare. Com conteúdo multimédia e luzes néon, interpelam o presente. Para ver no Capitólio, em Lisboa, de 21 a 25 de julho.
"Vêm cá testemunhar alguma coisa? Posso ser eu? Posso ser eu que vocês testemunham?", ouve-se nos primeiros minutos desta versão de Macbeth, que estreia a 21 de julho, no Capitólio, em Lisboa, depois de ter sido apresentada, em antestreia, no Teatro Cine de Gouveia, em maio.