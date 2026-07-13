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Em Gaia, Mariza vai regressar à "noite que mudou tudo" na sua carreira

Dia 18, em concerto de entrada livre, a cantora que este ano celebra 25 anos de discos vai revisitar uma noite mítica de 2005. "Foi quando percebi que em minha casa era acarinhada", recorda.

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Em Gaia, Mariza vai regressar à 'noite que mudou tudo' na sua carreira
Gonçalo Correia 13 de julho de 2026 às 07:00
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O concerto de Mariza na Ribeira de Gaia está agendado para as 21h30 de sábado, 18 de julho
O concerto de Mariza na Ribeira de Gaia está agendado para as 21h30 de sábado, 18 de julho D. R.

Há 21 anos, um concerto mudou tudo. “Pelo menos na minha cabeça”, ri-se Mariza, do outro lado do telefone, quando recorda a atuação de 2005 nos Jardins da Torre de Belém, em Lisboa, com a Orquestra Sinfonietta de Lisboa, dirigida pelo músico e maestro brasileiro Jaques Morelenbaum - um concerto que viria a dar origem a um álbum ao vivo, editado em 2006. Esse CD e DVD, intitulado Concerto em Lisboa, teria aclamação internacional e tornaria Mariza a primeira artista portuguesa nomeada aos Grammys Latinos. Mas não foi pela reação internacional que aquela colaboração foi transformadora, diz-nos Mariza, que se prepara para celebrar esta história com um concerto este sábado, dia 18, desta vez na Ribeira de Gaia, com a Orquestra Sinfonietta do Porto e, novamente, Jaques Morelenbaum.

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