'Isto não é cante', é o primeiro disco dos Vizinhos, 'os Pôr do Sol'

A banda portuguesa que se tornou pop ao primeiro single ("Pôr do Sol") vai lançar o álbum de estreia dia 8 de maioPaulo Calado
“Parece que foi um tsunami nas nossas vidas.” É Miguel Brites quem o diz, magano do baixo e da voz, ainda a conversa vai no início. O maremoto a que se refere? Pôr do Sol, a canção que encantou os ouvidos românticos (e os marialvas, acrescentariam os céticos) deste País, o tema que, lançado em março de 2025, estavam os Vizinhos - formados no final de 2024 - ainda a gatinhar, escalou todos os tops possíveis e imaginários, fez deles embaixadores do novo cançonetismo pop alentejano da noite para o dia. É a canção com que arranca, agora, o álbum de estreia que os Vizinhos se preparam para lançar, Só Se Estraga uma Casa, conjunto de nove temas com edição prevista para 8 de maio.