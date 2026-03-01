Sábado – Pense por si

Príncipe Discos: a dança da periferia há 15 anos no mundo

O aniversário da editora é celebrado com uma compilação e a sua "maior festa de sempre", esta sexta, dia 6, no Lux Frágil. Os fundadores DJ Marfox e Nelson Gomes guiam-nos numa viagem no tempo.

Pedro Henrique Miranda 01 de março de 2026 às 07:56
O grupo da Príncipe Discos em 2017, no auge das Noites Príncipe, residência mensal no Musicbox

Contam-se 15 anos desde que a Príncipe Discos irrompeu pelo cenário da música de dança portuguesa, tornando-o mais inclusivo e ajudando a levá-lo além fronteiras. Mas Marlon Silva, que hoje interpreta a sua música pelo mundo como DJ Marfox, lembra um começo embrionário, a história antes da história da Príncipe, que começa muito antes, nos anos 1990: a casa do seu pai, imigrante são-tomense que “recebia e apoiava muitos músicos africanos”, comprando e revendendo as suas cassetes independentes, ou o “primo DJ, residente em algumas discotecas”, que lhe passou o “bichinho da música”. 

