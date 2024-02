Trabalhou com Stephen Hawking, que “tinha um grande sentido de humor”, e publica agora a teoria final do físico mais famoso do mundo. O professor defende que devemos valorizar o nosso planeta.

Thomas Hertog conta que aprendeu a interpretar as reações no rosto de Stephen Hawking enquanto debatiam a origem do universo. Confessa que mesmo nos momentos mais complicados da doença – o físico tinha esclerose amiotrófica (doença degenerativa que dificulta os movimentos) –, em que demorava quase um minuto a escrever uma palavra no computador, o otimismo do físico inglês não abrandava. O cosmólogo belga recorda que as piadas eram constantes. Como a vez em que Stephen Hawking escreveu: “Estou morto.” Thomas olhou assustado para a enfermeira e ele prosseguiu: “...por uma chávena de chá.”