Daniel Whiteson e Jorge Cham: 'Não temos evidências de inteligência extraterrestre'

Descomplicar é o verbo de Daniel Whiteson e Jorge Cham. De um dia para o outro, aceitaram dar uma entrevista à SÁBADO - que viria a desdobrar-se em duas, primeiro ao telefone, por Zoom; depois por email. O mote foi o livro Não Fazemos Ideia, que acaba de ser lançado em Portugal, acerca das questões do Universo explicadas para leigos. Daniel domina a teoria, tem 46 anos e é professor de Física na Universidade da Califórnia, em Irvine. Falou connosco numa sala do departamento, tendo como fundo o cenário virtual de uma colisão de partículas. Jorge tem 45 anos, conversou com a SÁBADO do escritório de casa em Los Angeles, é doutorado em Robótica, mas do que mais gosta é de ilustrar a ciência, torná-la acessível a todos. Pelo meio fizeram piadas, porque a matéria não tem de ser cinzenta nem obscura – só a do Universo, como se verá a seguir.