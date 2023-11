Várias décadas depois da controvérsia causada com Menos que Zero (1985), "um diário de um drogado" nas suas próprias palavras, e Psicopata Americano (1991), que o transformou no escritor mais odiado da América, Bret Easton Ellis regressa com um livro que mistura o melhor dos seus dois mais notórios romances: a libertinagem dos seus primeiros anos como jovem influente de Los Angeles e o terror de um assassino em série à solta. Mas nem o título, Estilhaços, nem a relação desta suposta autobiografia com o real são totalmente claros. "É assim com todos os meus livros", sorri.