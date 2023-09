Robert Harris: “A política tinha pessoas grandiosas, agora são tecnocratas aborrecidos”

Foi jornalista de política na BBC e editor no Observer, mas trocou as notícias pelos romances históricos. Escreve bestsellers sobre Hitler, o império romano, Estaline. Já vendeu mais de 10 milhões.

Atrás de Robert Harris vemos uma estante enorme, repleta de livros, enquanto fala com a SÁBADO por Zoom. Aquela é a sua base de trabalho. O autor de thrillers históricos faz questão de investigar sozinho, diz que isso o ajuda a viver no mundo dos seus livros. Já são mais de 15, fora os guiões adaptados ao cinema e à televisão. O mais recente será Conclave, ainda sem data de estreia, mas com Ralph Fiennes, Isabella Rossellini e Stanley Tucci. O mais recente livro traduzido em Portugal é estranhamente atual. Em O Segredo de Estaline, a Rússia transforma-se numa ameaça quando descobrem o filho escondido do antigo ditador russo.