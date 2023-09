Marlene Vieira: "Não vivo em função da estrela Michelin, jamais"

Depois de quatro Jantares de Estação com alguns dos melhores chefs nacionais no Marlene, a chef inaugura um novo ciclo, desta feita com convidados internacionais. No primeiro, a 2 de outubro, recebe Ana Roš, do esloveno Hiša Franko, de 3 estrelas Michelin.