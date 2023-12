Minna Dubin: “A raiva das mães é uma reação à opressão da sociedade”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A escritora norte-americana defende porque é comum as mulheres gritarem com os filhos e que essa fúria é reflexo da pressão da nova maternidade. Em "Mom Rage" (raiva das mães) explica o que fazer.

Já pedimos umas cinco vezes para o miúdo lavar os dentes, mas ele continua aos saltos a conversar e a brincar. O tempo passa, sabe que está a ficar atrasada, mas aquele episódio parece não ter fim. E o raio do miúdo continua sem lavar os dentes. De repente, desperta um grito estridente. A raiva das mães é épica, famosa, mas afinal do que se trata? A escritora Minna Dubin entrevistou 50 mães, recolheu vários estudos e explica do que se trata. Uma pressão gigante de uma maternidade perfeita que respeita todas as “modas” da parentalidade – helicóptero, intensiva, tigre – é um dos motivos e a falta de apoio.