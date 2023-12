1ª Gala Michelin Portugal vai ser apresentada por Catarina Furtado

Será o evento gastronómico do ano para os entusiastas do fine dining: em 2024, ano em que o Guia Michelin completa 124 anos, decorre a primeira Gala Michelin exclusivamente portuguesa. O evento, que até este ano era partilhado com Espanha numa gala ibérica, deverá significar mais estrelas para Portugal, que neste momento acumula 37 restaurantes distinguidos.



A pouco mais de dois meses do evento, a Michelin partilhou os primeiros detalhes concretos da gala, que decorre a 27 de fevereiro no hotel NAU Salgados Palace & Congress Center da Guia, em Albufeira, e terá como anfitriã a atriz e apresentadora Catarina Furtado. Com capacidade para 1.600 pessoas, o NAU Salgados receberá cerca de 500 na noite da gala, que conta ainda com um jantar comandado por Dieter Koschina, do restaurante Vila Joya, e Rui Silvestre, do Vistas, além de um momento de showcooking. As principais atrações da noite serão exibidas em streaming através das páginas oficiais do Guia Michelin e do YouTube.





O guia confirmou ainda que a gala portuguesa terá continuidade nos próximos anos, devendo decorrer em outras regiões do País. Em contraste com a anterior gala ibérica, os chefs e representantes de restaurantes distinguidos em todas as categorias - Estrela, Bib Gourmand e Recomendado - terão a oportunidade de subir ao palco para receber o seu prémio. À semelhança do que acontecerá em Espanha, o evento contará ainda com momentos de entretenimento, ainda por revelar, bem como personalidades distinguidas da gastronomia estrangeira.Em 2023, cinco restaurantes nacionais entraram para a lista dos estrelados Michelin: o Euskalduna Studio, de Vasco Coelho Santos, e o Le Monument, de Julien Montbabut, ambos do Porto e, de Lisboa, o Kabuki, de Paulo Alves, o Kanazawa, de Paulo Morais, e o Encanto, de José Avillez - este último, o primeiro vegetariano estrelado da Península Ibérica.Portugal acumula, assim, 90 casas recomendadas, 37 Bib Gourmands (distinção destinada a restaurantes mais económicos de "comida excecional"), 30 restaurantes com uma estrela e sete com duas estrelas: os lisboetas Alma e Belcanto, os nortenhos The Yeatman e Casa de Chá da Boa Nova, os algarvios Ocean e Vila Joya e o madeirense Il Gallo d'Oro.