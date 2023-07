Chris Hemsworth: “Diziam que eu tinha Alzheimer e me ia reformar, não é verdade”

A imprensa apressou-se a decretar o fim da carreira do ator australiano. Assim que ele anunciou que tinha uma predisposição genética para vir a ter Alzheimer os fãs de Thor ficaram preocupados. Mas Chris Hemsworth diz que este alerta só serviu para o tornar mais atento à sua saúde e, sobretudo, a reduzir o stresse na sua vida. Casado com a modelo Elsa Pataky e com três filhos, diz que sabe a importância de passar tempo com a família. Ao mesmo tempo que se submete a treinos insanos para estar sempre em forma. Depois de Thor, regressa como mercenário no filme da Netflix Extração 2, que estreou em junho. O sucesso foi tal que já está confirmado um terceiro filme.