A mulher mais poderosa da Obra garante que os membros do sexo feminino têm uma influência real - ainda que o responsável máximo, um padre, nem sempre siga a sua opinião. Homens a tratar das tarefas domésticas dos centros do Opus Dei? É pouco provável. "Não foi isso que viu o fundador."

Secretária Central da Assessoria do Opus Dei

Isabel Sánchez: "Não esperava que Deus me chamasse para numerária do Opus Dei. Sonhava casar, ter filhos"

A apresentação estava marcada para o dia 23 de maio, no Grémio Literário, em Lisboa. Na sala, quase só mulheres. A maioria, claro, do Opus Dei. Todas queriam ouvir a mais poderosa da hierarquia, a espanhola Isabel Sánchez Serrano, que estava em Portugal para lançar a tradução do seu livro - Procurar o Norte num Bosque de Desafios (Aletheia). Era aliás a primeira vez que visitava o País desde que, em 2010, fora nomeada secretária central da Assessoria da Obra, um cargo que desempenha a partir de Roma, onde vive desde 1992.