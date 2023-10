Daniel Sampaio: “Os solteiros são mais ansiosos e deprimem mais”

O psiquiatra volta à escrita: desta vez sobre casais estáveis, como ele e a mulher, Maria José. Só que na ficção do seu livro há infidelidades das duas partes – mas são superadas. O autor defende a teoria da vinculação. Recebe-nos no escritório de casa onde escreveu o enredo que chega às livrarias no dia 10.

De duas em duas semanas, o psiquiatra Daniel Sampaio e a mulher, Maria José, repetem o programa a dois: comprar flores. Rosas para ela, gerberas para ele. Instituído há 15 anos, aos sábados de manhã, o hábito implica atravessar parte de Lisboa – saem de casa, na zona do Parque Eduardo VII, em direção à florista da sua confiança, em Benfica. Na viagem de 6 km reforçam a relação duradoura, um casamento de 52 anos em que ela representa o “porto seguro”, nas palavras dele. A par desta rotina, ouvem música clássica juntos, nunca lhes falta conversa, nem ficam reféns do telemóvel (jamais espreitam a caixa de mensagens do outro). “Se passamos a vida a espiar, a confiança diminui”, diz o próprio, recostado no maple de casa.