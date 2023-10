Ricardo Conde: “O espaço tem de ajudar a resolver os problemas na Terra”

Astronauta por um dia ou uma competição de lançamento de rockets em Portugal são algumas das iniciativas da Agência Espacial Portuguesa que quer atrair cada vez mais jovens para esta área. Ricardo Conde não tem dúvidas de que a economia do espaço é o futuro e que Portugal tem de se posicionar de forma estratégica nesta área. Está à frente desta agência e sublinha que daqui a dois anos teremos um satélite nacional e que a construção do Centro Espacial, em Santa Maria (Açores) arranca em janeiro. O engenheiro esclarece que o papel da agência assenta em três eixos: capacitação das empresas nacionais para trabalharem nesta área, relação com as organizações internacionais, como a ESA, e os programas nacionais com a “preparação dos nossos jovens”. Vê o espaço de forma pragmática, como uma forma de nos ajudar a salvar o planeta, e viver em Marte ou na Lua é ficção científica.