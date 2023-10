Tiago Gonçalves Silva é major da GNR e coordenador científico do Mestrado Integrado em Ciências Militares na Academia Militar, além de professor. Para o seu recém-lançado primeiro livro, Furtos em Residências, entrevistou 21 reclusos a cumprir pena pelo crime de furto em residência e desenvolveu um estudo sobre as motivações, as origens e o modo de operar de cada um deles. Falou com a SÁBADO sobre este fenómeno.