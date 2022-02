Aline de Beuvink: 'Ver pessoas com responsabilidades políticas a defender a ação de Putin é inacreditável'

"Nem vou falar de Jerónimo de Sousa": a ex-deputada municipal do PPM tem ascendência ucraniana e tem visto intervenções "ofensivas" e a deturpar a História. Na Ucrânia, muitos compraram armas em vez de encher a despensa, porque perceberam que vai ser preciso defender o país "com o próprio corpo".

A professora de História de Arte e ex-deputada municipal em Lisboa pelo PPM tem ascendência ucraniana, pelo lado materno. A avó, que faleceu há pouco, sofreu e sobreviveu ao Holodomor, a grande fome ucraniana provocado por Estaline nos anos 30, e ainda sofria ao recordar esses anos negros. A mãe tornou-se uma figura querida na comunidade ucraniana em Portugal, ativa na solidariedade quando os primeiros compatriotas começaram a chegar a Portugal em busca de uma vida melhor, nos anos 90, depois da queda do muro de Berlim. A manhã de hoje, 24, foi dura mas não inesperada para Aline de Beuvink.





Não tenho sequer conseguido falar, os contactos têm sido difíceis, mas estou preocupada, como é evidente, tenho ainda familiares lá, e alguns vivem nas zonas que têm sido atacadas, como Odessa, Lviv, e em Kiev.

O que sei, de amigos que lá estão e outros que regressaram ainda esta semana, é que os ucranianos estavam a preparar-se, nunca acreditaram que Putin não fosse invadir nem no que dizia sobre tentativa de paz. Sempre acharam que as desculpas, a invocar a NATO, eram mesmo só desculpas, há oito anos que os ucranianos desconfiam que a intenção de Putin era mesmo invadir o seu país. Putin nunca escondeu as intenções imperialistas. Também sei que nas últimas semanas, com muitos, aconteceu que não fizeram o que normalmente se faz quando há expectativa de uma guerra, que é ir abastecer de mantimentos, encher a despensa. Compraram armas, com a ideia de que vai ser preciso defender a nossa terra com o nosso próprio corpo. Outros já tinham feito malas e procurado refúgio na Polónia ou nas zonas fronteiriças limítrofes. Lviv tem bombardeiros a 70 km...