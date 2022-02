'A história está a repetir-se. A Ucrânia vai ser destruída'

"Está no meu sangue, posso até não o ter vivido, mas ouvi-o dos meus pais e dos meus avós. Somos muito alérgicos, digamos assim, aos russos. Mais do que aos alemães. É difícil assumir, mas a verdade é que a ocupação alemã demorou seis anos; a russa, 40.



A minha família era inimiga do regime e sofreu com isso. Quando os comunistas fizeram um golpe de Estado na Checoslováquia, em 1948, o meu avô materno, como era de outro partido, foi preso e forçado a trabalhar nas minas de urânio durante nove anos. Era o trabalho mais pesado, só os presos políticos o faziam.



Por isso, a minha mãe e a minha tia viveram sem o pai nove anos. No dia em que ele foi preso, as três (a mãe e as filhas) foram acordadas a meio da noite pela Polícia Secreta e levadas – com pouco mais do que tinham no corpo –, para outra cidade a 200 quilómetros de onde viviam. Disseram-lhes: ‘Agora vão viver aqui neste quarto e trabalhar aqui.’