A temível (mas encantadora) Gallasch-nikov

A versão do vídeo que Francisco Louçã foi buscar para ironizar com a pouco mais que desconhecida Aline Gallasch-Hall de Beuvink, no "momento zen" do seu comentário na SIC Notícias, estava truncada de uma parte em que a deputada municipal pelo PPM conta uma história pessoal. A história era esta: durante o Holodomor, a grande fome ucraniana, com milhões de mortos e episódios desesperados de canibalismo, provocada pelo regime soviético, uma criança de 9 anos, que vivia com a família junto a uma floresta, encontrou uma menina, com uns 10, perdida e faminta. Tinha fugido de casa, na cidade, porque percebeu que "conforme desaparecia cada um dos irmãos mais novos, havia comida na mesa". Fugira para evitar que chegasse a sua vez. A voz de Aline, nessa parte do vídeo, é já quase um grito, quando conclui: "A menina que vivia na floresta era a minha avó materna."



O vídeo, de 2019, acabou por pô-la no centro de uma polémica em que o mais criticado acabou por ser Louçã. Mas o conselheiro de Estado até poderia ter ido buscar outros vídeos de Aline, que terá provavelmente o registo mais original da Assembleia Municipal de Lisboa. Já fez comparações entre a vereação e o panteão greco-romano (Sá Fernandes era o deus Baco, Fernando Medina, Neptuno, com o tridente do poder), e a assistência riu-se com gosto; já fez uma adaptação, que declamou, do E Depois do Adeus de Paulo de Carvalho, ajustada à despedida de Manuel Salgado do executivo autárquico e ao som da música, e aqui os socialistas pareceram ter achado menos graça; já relatou as aventuras da vereação, entradas e saídas de plantel, em modo de relato futebolístico à Gabriel Alves (fez sucesso); e quando instou Fernando Medina a responder-lhe a uma série de questões usando a expressão "ajoelhou, vai ter que rezar", teve as duas reações. Medina deu gargalhada, conta quem assistiu, mas uma deputada socialista irritada fez um protesto à mesa dizendo que se estava a "sexualizar" a função. Aline não é, de facto, a típica autarca cinzenta.



Margarida Bentes Penedo, deputada municipal do CDS (que está em coligação com o PPM na Assembleia Municipal), diz perceber as reações: "Ela vai-lhes ao nervo, porque não a sabem interpretar. Gera sempre muitos apartes, mas ao mesmo tempo é divertido – para quem o consiga perceber." Diogo Moura, também do CDS, diz que "é uma estratégia inteligente para quem está sozinho na bancada".