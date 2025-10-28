Vendas de automóveis na UE disparam 20% em setembro

O mercado automóvel no bloco dos 27 acumula um crescimento de apenas 0,9% nos primeiros nove meses do ano, atingindo os 8 milhões de veículos.

As vendas de automóveis ligeiros de passageiros na União Europeia (UE) ascenderam a 167.586 unidades em setembro, uma subida de 20% face a igual mês do ano passado, indicam os dados revelados esta terça-feira pela Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA). Já nos primeiros nove meses do ano o crescimento cifra-se em 24,1%, alcançando os 1,3 milhões de veículos.



Volkswagen carros automovel

Em setembro, a Alemanha, o maior mercado dos 27, viu as vendas cresceram 12,8%. Já a França registou uma subida modesta de 1%, enquanto Itália aumentou o número de veículos matriculados em 4,2%. O mercado espanhol deu um salto de 16,4%. Em Portugal, as vendas aumentaram 12,9%.

No acumulado do ano, as vendas na UE sobem apenas 0,9%, para 8.05.335 de viaturas - o que representa um aumento de cerca de 70 mil uidades - com a Alemanha a recuar 0,3%, França a sofrer uma quebra de 6,3%, enquanto Itália regista um decréscimo de 2,9%. Espanha contraria a tendência entre os grandes mercados ao ver as vendas aumentarem 14,8%. No mercado português a subida cifra-se em 8,7%.

O ano continua a acentuar a tendência de crescimento dos veículos eletrificados, principalmente os híbridos, enquanto quer a gasolina quer o diesel perdem peso. Assim, os híbridos crescem 16,4%, para quase 2,8 milhões de veículos, enquanto os híbridos "plug-in" aceleram 31,1%, até às 723 mil viaturas, os carros totalmente elétricos somam 1,3 milhões de unidades, mais 24,1% do que há um ano. Já na gasolina assiste-se a uma queda de 18,7%, para 2,2 milhões de carros e no gasóleo os 746 mil automóveis representam um tombo de 24,7%.