A queda do negócio da decoração: Gato Preto em risco e concorrentes que desaparecem

As lojas da marca protuguesa vão fechando e as dívidas atingem os €49,5 milhões. A crise agravou-se devido aos ataques de piratas aos contentores e as vendas tiveram uma descida vertiginosa de 9.200%.

Há clientes que reclamam de atrasos nas encomendas, outros que tentam cancelar pedidos e reaver o dinheiro naquele que já foi o gigante nacional da decoração. O Gato Preto foi encolhendo desde 2022 e luta agora pela sobrevivência nas 17 lojas em Portugal e seis em Espanha – chegou a ter 54 estabelecimentos em 2023 e 71 em 2011. “Perderam-se clientes fiéis, que tinham todas as coleções de loiças com gatos”, conta à SÁBADO Célia Lopes, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

