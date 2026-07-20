Nos últimos meses o nosso País registou episódios de calor extremo e as temperaturas vão subir novamente. Os dados recolhidos pela Klarna, plataforma sueca de pagamentos e tecnologia financeira, mostram um aumento da procura por soluções de arrefecimento.

Portugal atravessou episódios de calor extremo nos meses mais recentes, com temperaturas a ultrapassarem os 40 °C em várias regiões. Consequentemente, a procura por soluções de arrefecimento também cresceu. Os novos dados da Klarna (banco digital global e fornecedor de pagamentos flexíveis), que foram recolhidos entre 1 de abril de 2025 e 15 de julho de 2025 e o mesmo período em 2026, mostram que este ano as vendas de ventoinhas aumentaram 134%, as de cortinas blackout cresceram 98% e as de aparelhos de ar condicionado subiram 78% em Portugal.



Venda de ventoinhas aumentou 134% em Portugal face a 2025 devido ao calor Bernd Weißbrod/picture-alliance/dpa/AP Images

O relatório da Klarna mostra ainda que o consumidor tem-se dedicado a procurar soluções mais inteligentes. Sobre as diferentes estratégias antes de efetuar uma compra, além da comparação de preços, "mais de metade (57%) dos consumidores nacionais revelou que aguarda por promoções, sendo que a procura por códigos de desconto (43%), aplicação de ofertas de cashback (47%) e adiamento de compras na esperança de encontrar um melhor preço (52%) estão também entre as estratégias escolhidas."

Entretanto, a previsão é de que o calor se mantenha nos próximos dias e as temperaturas máximas voltem a subir. "A temperatura máxima irá registar valores entre 24 e 31 °C na faixa costeira ocidental e valores entre 30 e 40 °C no restante território, sendo que os valores mais elevados, entre 37 e 40 °C, deverão ficar restritos à faixa mais interior do território, incluindo a do Algarve, e a partir de dia 21 (...)", pode ler-se num comunicado do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

Segundo o instituto, durante esta semana "prevê-se tempo seco e valores de temperatura dentro ou ligeiramente acima dos valores normais para a época no continente."