Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Dinheiro

AliExpress vai recorrer da "desproporcionada" multa europeia de 550 milhões de euros

Lusa 07:27
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 14 a 20 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 14 a 20 de julho
As mais lidas

Em causa está alegado incumprimento no combate à venda de produtos ilegais.

A plataforma chinesa de comércio eletrónico AliExpress anunciou esta terça-feira que vai recorrer da multa recorde de 550 milhões de euros aplicada pela Comissão Europeia, classificando como "desproporcionada" a sanção por alegado incumprimento no combate à venda de produtos ilegais.

AliExpress recorre de multa
AliExpress recorre de multa AP

"Estamos surpreendidos com a decisão da União Europeia (UE) e com a multa desproporcionada, e não concordamos com ela. (...) O AliExpress tem estado e continua comprometido com as suas obrigações para com os consumidores", afirmou a empresa, num comunicado publicado no portal de notícias corporativas da sua casa-mãe, o grupo Alibaba.

"A decisão (...) ignora o nosso sólido quadro de gestão de riscos e as melhorias significativas e proativas que implementámos. Vamos recorrer da decisão", acrescentou a plataforma.

Segundo o comunicado, o AliExpress "trabalhou de forma construtiva" com a Comissão Europeia para introduzir "muitas melhorias e compromissos voluntários", respeitando um "espírito de cooperação e transparência".

A empresa sublinhou ainda ter investido "recursos consideráveis" na gestão e mitigação de riscos, na segurança dos produtos e na proteção dos consumidores.

A Comissão Europeia anunciou hoje a aplicação da multa, por considerar que o AliExpress não dispõe de pessoal suficiente para fiscalizar a presença de produtos ilegais na plataforma, como artigos contrafeitos ou que violam normas de segurança, acusando ainda a empresa de "sobrestimar" a capacidade dos seus sistemas informáticos para detetar e remover esse tipo de anúncios.

Segundo Bruxelas, muitos dos produtos identificados continuam disponíveis durante "várias semanas", os vendedores podem manter as lojas ativas apesar de terem sido sancionados e os mecanismos de controlo da plataforma podem ser contornados "com facilidade".

De acordo com o executivo comunitário, esta situação prejudica não só os consumidores, mas também as "empresas legítimas que investem em design, testes de segurança e inovação, obrigando-as a competir com produtos que evitam esses custos".

"A proliferação de roupa contrafeita, brinquedos inseguros, cosméticos perigosos e outros produtos ilegais e nocivos não é um custo inevitável das compras 'online', mas sim um incumprimento, por parte do AliExpress, das suas obrigações", afirmou a vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela política digital, Henna Virkkunen.

O AliExpress tem agora até 20 de outubro para apresentar à Comissão Europeia um plano com as medidas que pretende adotar para corrigir estas práticas. Bruxelas disporá depois de um mês para o avaliar e propor um calendário "razoável" para a sua implementação.

Das três multas aplicadas até agora pela Comissão Europeia por incumprimento da Lei dos Serviços Digitais (DSA), que obriga as plataformas a combater conteúdos ilegais, a do AliExpress é a mais elevada.

Em maio, Bruxelas multou a também chinesa Temu em 200 milhões de euros por não impedir a venda de produtos ilegais e, em dezembro do ano passado, aplicou uma multa de 120 milhões de euros à rede social X por falta de transparência.

Bruxelas multa AliExpress em 550 milhões de euros por venda de produtos ilegais
Leia Também

Bruxelas multa AliExpress em 550 milhões de euros por venda de produtos ilegais

Tópicos Mil Milhões de euros Milhões de euros Milhões Empresa AliExpress Comissão Europeia Bruxelas Henna Virkkunen
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

AliExpress vai recorrer da "desproporcionada" multa europeia de 550 milhões de euros