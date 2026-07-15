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15 de julho de 2026 às 18:18

Estátuas de gelo derretem junto ao Coliseu de Roma em protesto contra alterações climáticas

Três estátuas de gelo foram colocadas, esta quarta-feira, em frente ao Coliseu, na capital italiana, para alertar para os efeitos das ondas de calor e das alterações climáticas nos trabalhadores. A iniciativa foi promovida pela Greenpeace Itália e pelo principal sindicato italiano, que defendem medidas mais ambiciosas para reduzir o uso de combustíveis fósseis.

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